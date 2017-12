Riflessione spirituale del mattino 28 dicembre 2017

“Chi di noi è senza pensieri, se non coloro che in qualche maniera li fanno venire?!! Chi sono questi che portano preoccupazioni? Sono quelli che non hanno voglia di avere problemi ma li riversano sugli altri! Potremmo fare un elenco lungo di persone che vivono sulle spalle di chi non dorme la notte per pensare come fare ad andare avanti! Vizi e passioni a molti di noi non mancano mai, anzi, non se li fanno mancare mai!

Amici sani, sosteniamo e incoraggiamo la brava, onesta e laboriosa gente che umilmente svolge il proprio dovere! Iniziamo a farlo guardando nella fabbrica della nostra casa: lì ci accorgeremo fuori da quell’ambito quanto valiamo! Perciò si dice che “il nostro presente inizia dal mattino”. I vizi e la “sfaticatezza”, insieme alla scostumatezza, per chi ce li ha, vanno rivisti per non essere disturbati in futuro da Satana, l’inventore dei vizi, del “senza vergogna”, del “senza faccia”.

Una medicina speciale per chi vuole guarire: Confessione, Comunione e Santa Messa, accompagnata dalla preghiera quotidiana! Magari per chi non è abituato si può iniziare a dire: “Signore Gesù dammi una mano tu… “ Buongiorno amici, cerchiamo di trasformare il male in bene, per star bene! Vi benedico, diacono Don Emilio Cioffi, il “mi sforzo a farlo per Dio” di Dio, Amen”.