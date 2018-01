Meditazione spirituale di domenica 7 gennaio 2018 -Battesimo di Gesù

“Aver scelto di unirci a Gesù attraverso il nostro battesimo è la sicurezza di avere con noi, sempre, il figlio di Dio. Troppe volte il nostro battesimo viene contestato per la nostra poca fede e la poca voglia di essere amati da Gesù! Godiamo tutti di appartenere alla grande famiglia dei battezzati! Cristo, l’Unto di Dio, si è lasciato battezzare da Giovanni per dare un segno vivo di ciò che anche noi riceviamo. Ringraziamo sempre la Santissima Trinità di averci scelti per appartenere al futuro eterno che solo il battesimo può, dal cielo, darci”.

Piccola meditazione Mariana

“Figli amatissimi, correte, correte via, quando il peccato vi insegue lasciate che le strade si dividano: il peccato cammina nella strada della perdizione, voi figli camminate nella strada del perdono!Siano Benedette le vostre mamme e vostri padri che vi hanno donato il battesimo! Siatene lieti, certi e sicuri che attraverso il battesimo di mio figlio sarete Salvi per l’eternità! Buongiorno amici, ringraziamo i nostri familiari, i nostri padrini e madrine di battesimo! Vi benedico, diacono Don Emilio Cioffi, “il battezzato”, di Dio. Amen”