Meditazione spirituale della terza Domenica del Tempo Ordinario 21 gennaio 2018

“Avviciniamoci a Dio con sottomissione, non trascuriamo quella parte umile, buona, con cui Dio si manifesta. Tutti siamo stati chiamati a realizzare ciò che Dio ha stabilito per noi sulla terra. Lasciamo che la nostra vita venga trascinata dalle onde dell’amore! Cristo passa, guarda e chiama; a volte l’uomo guarda, riconosce, comprende, ma non risponde alla Sua chiamata. Fratelli lasciamoci amare senza dover dare spiegazioni ad alcuno! Chi ama accoglie, chi non ama allontana chi ama”.

Piccolo pensiero Mariano

“Figli che osannate le diversità e allontanate le regole della vita, siate veri, siate giusti, siate umili, perché come vi comportate così è segnata la vostra vita; il giorno non può confondersi con la notte e la notte non può vincere il giorno, così chi non accoglie mio figlio, le sue regole, non può sentirsi felice su questa terra! Tutto ciò solo per avervi tutti nella pace del suo regno!

Buongiorno amici, oggi cerchiamo di vivere nella generosità verso i nostri fratelli più deboli! Vi benedico, diacono Don Emilio Cioffi, “il sottomesso a Dio”, di Dio. Amen”.