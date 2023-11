di T.A.

Rifiuti abbandonati in strada, raccolta differenziata non eseguita né rispettata, casetta ecologica di Viale Cesare Augusto di Venafro alquanto malridotta ed ovvie le rimostranze di comuni cittadini. “Inoltro la foto allegata -afferma un capofamiglia residente nella zona- per dimostrare l’inciviltà di tanti, il mancato rispetto per il prossimo e per l’ambiente, nonché l’assai relativa tenuta della struttura ecologica di questa area residenziale cittadina. C’è gente purtroppo che in barba alla raccolta differenziata che non rispetta abbandona i propri rifiuti in strada, lasciandoli a ridosso de servizio ecologico del viale. Inciviltà e ineducazione purtroppo plateali e continue ! Analogamente non piace affatto lo stato di tenuta ed efficienza dell’impianto ecologico del viale, riscontri cioè nient’affatto garanti del rispetto dell’ambiente, del territorio e del prossimo. Occorrerebbe civile convivenza ed invece, purtroppo, questi in foto sono i desolanti riscontri !”. E’ stato rappresentato il tutto alle istituzioni pubbliche e a quanti le rappresentano? “Anche più volte, ma nessuno si adopera ! Non è un bel vivere quanto accade, né indice di civiltà ! Che peccato ! Contiamo su rimedi tempestivi nell’interesse comune !”.