Rifiuti abbandonati dappertutto nella piana di Venafro e la gente protesta

Sul delicatissimo tema dell’abbandono dei rifiuti ovunque, soprattutto nella verde pianura di Venafro, pervengono da un lettore foto ampiamente esemplificative e pareri scritti che volentieri si pubblicano : “Ho vergogna ad essere un cittadino di … (citazione di un determinato Comune del Molise occidentale)-attacca il lettore- nel vedere gli abbandoni indiscriminati di rifiuti nella pianura venafrana come da foto allegate, ma la colpa non è solo delle persone incivili. Ci sono precise responsabilità anche delle amministrazioni comunali che aprono e chiudono le isole ecologiche, condizionando così il tipo di rifiuto da poter lasciare. Conseguentemente onde evitare di dover ammassare montagne di rifiuti a casa, diventa una conseguenza logica abbandonare rifiuti dove e appena si può, anche perché i netturbini non ritirano determinati rifiuti”. Ed ancora, sempre dallo stesso lettore : ”Si aggiunga poi che i lavoratori stranieri addetti a potature e pulizia di giardini privati, tolgono fogliame, rami ect dai giardini dei venafrani per scaricarli ovunque, dato il ricorrente intasamento dell’isola ecologica del Comune di Venafro. Sono tutti questi antefatti che messi assieme continuano a rovinare il pur bello e verdeggiante territorio venafrano, ricoprendolo sempre più di rifiuti di ogni tipo abbandonati nei fossi, ai lati delle strade di bonifica ed altrove, a scapito dell’ambiente”. La conclusione del nostro : “Occorrono maggiore educazione sociale, pieno rispetto per l’ambiente ed il continuativo impegno delle istituzioni in difesa del territorio. Mancando siffatti condizioni, ci si ritrova purtroppo con rifiuti ovunque!”.