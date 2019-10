Nel corso di specifici servizi coordinati in tema di reati ambientali, i Carabinieri della specialità Forestale veniva individuata in località “Colle Tampone” del Comune di Sant’Agapito (IS) in stato abbandono di rifiuti solidi urbani del tipo cartaceo, plastico e di abbigliamento in disuso racchiusi in sacchetti di plastica.

A seguito di indagini svolte nell’immediatezza, i Carabinieri della Stazione Forestale di Monteroduni individuavano il responsabile al quale veniva elevato verbale per una sanzione pecuniaria di 600,00 euro. Rimane sempre alta l’attenzione dell’Arma in genere e piu’ in particolare della specialità forestale, per fronteggiare il controllo dell’ambiente e di tutte le trasgressioni ad esso connesse.