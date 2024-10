RIFIUTI ABBANDONATI LUNGO LE STRADE DELLA PIANURA E GLI AGRICOLTORI VENAFRANI PROTESTANO

Ed eccoci all’ennesima testimonianza d’inciviltà ! C’è chi si diletta, non visto ovviamente, ad abbandonare rifiuti e quant’altro lungo le strade della bella e verdeggiante pianura venafrana, tenuta in perfetto stato dagli agricoltori che la coltivano con amore e sincera passione, ma che non possono nulla contro il malcostume diffuso di tanti. C’è infatti chi ama abbandonare rifiuti e quant’altro ovunque si trova, finendo per insozzare tutto ! Di contro, come da foto allegato, c’é chi non demorde, è convintissimo del fatto di tutelare e tener pulita la pianura e non indugia a sottolineare opportunamente l’inciviltà di taluni che si comportano in spregio al rispetto dell’ambiente e del prossimo. Chi la spunterà in tale estenuante braccio di ferro tra l’educazione e l’ignoranza ? Ne seguiremo l’evoluzione per informarne i lettori. Ma intanto non guasterebbe affatto un maggiore controllo preventivo da parte delle forze dell’ordine.

T.A.