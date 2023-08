RIEVOCAZIONE DELLE TRADIZIONI A SESTO CAMPANO

Appuntamento con le tradizioni animali a Sesto Campano. Il 19 agosto prossimo infatti a partire dal primissimo mattino il loc. Giardino ci sarà l’interessante revival di Animali in Fiera nonché la Fiera Mercato con l’iniziativa “Rievocazione delle Tradizioni”. Organizzano il Comune di Sesto Campano, la Pro Loco e la locale Protezione Civile. Tornano in auge cioè le tradizioni popolari di un tempo, con gli animali nuovamente protagonisti giusto come avveniva nel recente passato. Per info 338/7097739, 392/2332919 e 338/7021192.