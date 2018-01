Dopo la pausa legata alle festività natalizie riprende il campionato nazionale di serie B di basket in carrozzina. La Fly Sport Inail Molise, oggi sabato ore 17.00, sarà ospite della capolista Rieti in quello che si preannuncia come un match decisamente ostico per i cestisti molisani.

Coach Gabriele Pasciullo potrà contare su tutti i suoi uomini in rosa e sulla loro voglia di dar continuità alla vittoria ottenuta contro il Barletta nell’ultima partita del 2017. L’incontro di oggi, poi, sarà importante, soprattutto da un punto di vista emozionale, perché sarà la prima volta per Lorena Ziccardi come avversaria dei suoi ex compagni di squadra. L’altro molisano in squadra, Andrea Brandimarte, è già stato più volte avversario dei suoi concittadini termolesi, mentre per Lorena sarà decisamente una gara molto sentita.

Stefano Venditti