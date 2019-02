Il Presidente della Regione, Donato Toma, a norma dell’art. 28 dello Statuto, ha rivolto al Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, formale richiesta di convocazione urgente del Consiglio regionale per la discussione della proposta di legge regionale, di iniziativa della Giunta, concernente la “riduzione numerica degli organismi partecipati dalla Regione Molise attraverso un intervento di fusione mediante incorporazione ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del c.c.”.

L’urgenza è determinata –come si spiega nella richiesta del Presidente Toma – dalla circostanza che “il termine per la presentazione del piano di cui alla richiesta del concordato preventivo, avanzata da Funivie Molise Spa, scadrà in data 12 p.v.”. Il Presidente Micone, in considerazione di tale istanza, ha provveduto a convocare per venerdì 8 febbraio, alle ore 15:00, la seduta dell’Assemblea legislativa regionale per la trattazione dell’argomento evidenziatogli dal Presidente della Giunta.