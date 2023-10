di T.A.

Una bella e piena risata fa bene alla salute. E’ risaputo, è affermazione ricorrente e la facciamo nostra nell’allegare la curiosa e a dir poco strana foto pervenuta. Attesta una scritta stradale tirata con vernice bianca che vorrebbe dire STOP, ma che invece attesta tutt’altro, meglio non dice nulla, dato il termine inesistente. Non si sta in Italia, bensì all’estero e quindi trattasi di termine straniero ? Si è in presenza di scherzo fotografico, il classico e puntuale fotomontaggio come ne circolano tanti sul web ? O trattasi di distrazione degli operai addetti a tracciare la scritta, poco attenti all’atto di azionare la macchina per scrivere il termine ? Resta l’arcano ! Intanto fa tanto ridere la scritta bianca a terra, che voleva dire STOP ma non si è riusciti a scriverlo !