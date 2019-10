I gruppi consiliari PD e Sinistra per Campobasso hanno presentato una mozione affinchè il Sindaco e la Giunta emanino, in tempi stretti, il nuovo Avviso per l’adesione delle associazioni, degli Ordini e, in generale, di tutti gli enti interessati, alla Consulta Femminile e delle Pari Opportunità della Città di Campobasso, così che la stessa possa quanto prima reinsediarsi e riprendere la proficua attività di promozione della cultura delle pari opportunità e di lotta ad ogni forma di discriminazione e/o violenza, per cui si è caratterizzata in circa un anno e mezzo di vita.