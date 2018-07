Sono stato lasciato solo, quando c’era più bisogno della vicinanza del Movimento, mi hanno abbandonato in una battaglia legale impari per le forze di un’unica persona. L’amaro sfogo è di Oreste Scurti, figura di spicco del Movimento Cinque Stelle di Isernia, ex candidato alle Regionali, con circa mille voti, il più votato in assoluto a Isernia città, rispetto ad ogni candidato, di ogni lista, tra eletti e non eletti.

Alcune tra le persone presenti, hanno confermato che l’ex candidato, nel corso dell’ultima assemblea regionale del Movimento ha chiesto la parola e ne ha avute per tutti: ”Il mio ricorso contro la regolarità delle elezioni regionali, avrebbe potuto ribaltare il risultato in favore di Andrea Greco, ma quelli che mi avevano garantito la loro firma e il loro appoggio, il giorno che scadevano i termini per la presentazione, si sono eclissati. Perché?

Questa la domanda senza risposta fatta da Scurti in assemblea. Un incontro al calor bianco, che ha visto anche strappare di mano il microfono a Scurti, dopo che lo stesso ex candidato si era rivolto a Vittorio Nola chiedendogli il perchè della mancata presentazione della lista Grillina a Venafro e se fosse vera o no la notizia del suo appoggio ad Alfredo Ricci.

Insomma è ‘maretta’ all’interno dei Cinque Stelle e non è escluso che, contro Scurti, che ha avuto il coraggio di parlare e dire la sua, non scatti la ritorsione politica dei dirigenti Grillini.