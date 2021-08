di Tonino Atella

Ricorre domani l’anniversario di matrimonio di Antonella Colarusso ed Enrico Giannini, isernina lei venafrano lui, apprezzati per il carattere aperto e sociale e per l’innata passione di entrambi per musica e canto. Sovente si esibiscono in locali pubblici dell’Isernino, di Venafro e del basso Lazio ed ovunque i consensi popolari si tagliano a fette. Ad Antonella ed Enrico auguri di cuore per l’anniversario di domani e per tant’altri fortunati traguardi. Ad maiora!