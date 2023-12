Un nuovo confronto a Viterbo per valorizzare la professione dell’autista soccorritore

Il 29 novembre, a Viterbo, si è svolto un importante incontro, focalizzato sulla professione dell’autista soccorritore. Moderato dall’avvocato Emanuela Fancelli, l’evento ha visto la partecipazione del senatore Manuel Vescovi, del dott. Vittorio Ricci, segretario regionale della FIALS, Claudio Coppola, presidente della FASI, e Lorenzo Miceri, segretario territoriale Lazio FASI.

Il focus dell’evento è stato mettere in luce la cruciale importanza degli autisti soccorritori nel sistema di emergenza sanitaria italiano. Nonostante il loro ruolo essenziale, ancora non si è riusciti a normare in maniera puntuale questa categoria, tanto che ancora ad oggi è stato presentato l’ennesimo disegno di legge, con il quale ci si auspica si riesca a disciplinare in maniera compiuta questa professione.

Durante l’evento, i relatori hanno discusso le problematiche legate alla professione.

Il senatore Vescovi ha evidenziato l’urgenza di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa problematica, sottolineando la necessità di un dialogo aperto per la sicurezza dei cittadini e dell’efficacia dei servizi di soccorso.

Claudio Coppola e Lorenzo Miceri hanno messo in luce le sfide affrontate quotidianamente dagli autisti soccorritori, dalla mancanza di una formazione standardizzata alla diversità dei protocolli operativi regionali. Queste incongruenze creano confusione e ritardi negli interventi, una situazione che necessita di essere affrontata con urgenza.

Importante anche l’intervento di Salvatore Coppola, che ha illustrato la genesi della FASI, enfatizzando il valore e l’importanza di un’organizzazione unitaria per gli autisti soccorritori.

Questo evento rappresenta un passo fondamentale verso la riconoscimento e il miglioramento delle condizioni lavorative degli autisti soccorritori. C’è stato molto interesse da parte del pubblico che ha aperto vari punti di confronto con i relatori. Si reputa opportuno che anche nel futuro vi siano altri eventi simili per promuovere il dialogo e la sensibilizzazione su questa importante tematica

