Il Gup di Roma rinvia a giudizio il broker molisano Torzi, il processo nel 2024 Rinviato a giudizio dal gup di Roma, il broker Gianluigi Torzi, il mediatore finito sotto inchiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria Vaticana per la compravendita dell’immobile al numero 60 di Sloane Avenue a Londra. Finirà a processo per autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Secondo i pm romani una parte del denaro derivata dalla vendita dell’immobile londinese, circa 15 milioni di euro, sarebbe stato impiegato per l’acquisto di azioni per l’importo di oltre 4,5 milioni. Il broker molisano lo scorso febbraio era te il Tribunale del Riesame di Roma, in seguito all’udienza di rinvio dalla Cassazione, aveva disposto l’annullamento della misura cautelare disposta dal gip. Il processo a giugno 2024.