di T.A.

L’augurio di tanti venafrani adulti è che si crei in città un circolo o sede sociale per la terza età nel centro storico, mercé ad esempio la disponibilità in comodato d’uso ad apposita associazione di uno dei tanti locali municipali in piazza Cimorelli al rione Mercato, chiusi e non utilizzati a fini socio/aggregativi per persone adulte d’ambo i sessi e pensionati in genere. In effetti in città si avverte tantissimo tale mancanza visti i numerosi anziani aggirarsi senza meta per l’abitato cittadino o seduti ore intere su panchine senza far nulla, stante appunto la mancanza di un circolo sociale dove ritrovarsi, incontrarsi e parlare di argomenti vari, rendendo diverse e più significative le loro giornate ed il trascorrere del tempo. In molti a Venafro auspicano in effetti l’istituzione di apposito circolo/ritrovo/sede per quanti sono avanti negli anni e che desiderano impiegare più utilmente le tante ore della giornata. “Da noi -spiegano i diretti interessati- non c’è nulla per adulti, anziani e pensionati ambosessi, costretti nostro malgrado a restare ore a girare senza meta per l’abitato o seduti senza far nulla su panche e panchine. Viceversa piacerebbe incontrarci in apposito circolo per una piacevole partita a carte, parlare e confrontarci su temi di varia natura. Ed invece stiamo intere giornate ed ore interminabili senza far nulla o costretti ognuno a casa propria dinanzi alla tv. Ci auguriamo che presto ci si attivi anche per la terza età, che dopo aver dato tanto chiede un minimo di attenzioni in più da parte delle istituzioni”.