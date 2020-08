di Domenico Pio Abiuso

Il consulente del Ministro della Salute, Walter Ricciardi, torna a farsi sentire, anche alla luce dell’acuirsi del contagio da Covid-19.

Il medico mette in dubbio la riapertura degli istituti scolastici il 14 settembre e lo svolgimento dell’election day del 20 e 21 settembre in cui si voterà per il referendum sul taglio dei parlamentari, per il rinnovo di 6 consigli regionali (Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Campania e Puglia) e per il rinnovo di oltre 1000 consigli comunali, tra cui 3 capoluoghi di regione e 15 di provincia.

Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata. Ritengo sia importante che tutte le fasce d’età, soprattutto quella tra i 20 e i 40 anni, cambino i propri comportamenti”, ha aggiunto.

Dopo le polemiche sollevate con le sue dichiarazioni, Walter Ricciardi ha corretto il tiro: “Non ho mai detto che riapertura delle scuole ed elezioni sono a rischio in Italia. Le scuole riapriranno e si sta facendo di tutto per riaprirle in sicurezza. Parlavo di altri Paesi dove la curva dei contagi si è rialzata in modo preoccupante. In Italia, fortunatamente, non è ancora così e dobbiamo fare di tutto per tenere la situazione sotto controllo“.