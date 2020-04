di Domenico Pio Abiuso

Mentre tra le regioni si discute sul termine del confinamento dovuto al Coronavirus, infatti, c’è chi vorrebbe un allentamento delle restrizioni come Lombardia e Veneto, e chi no, come la Campania.

Walter Riccardi, esponente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e consulente del Capo del Dicastero della Salute Roberto Speranza, interviene nella discussione per dire la sua. Secondo il professore è assolutamente troppo presto per iniziare la fase 2, ossia l’intervallo temporale in cui si alleggeriranno le restrizioni imposte dal Decreto anti-Coronavirus.

I numeri, soprattutto in alcune Regioni – prosegue il professionista – sono ancora da piena fase 1, per questo, è essenziale non affrettare il ritorno alla normalità. Per il medico, la fase successiva, potrà partire quando si conteranno i nuovi casi sulle dita di una mano e non con numeri a quattro cifre.