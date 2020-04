di Domenico Pio Abiuso

Walter Ricciardi, rappresentante italiano dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e consulente del Ministro della Salute, Roberto Speranza, nei giorni scorsi ha affermato:” Una seconda ondata di Covid-19 è più che un’ipotesi, è una certezza. Fino a quando non avremo un vaccino, ci saranno nuove ondate, o si spera, solo tanti piccoli focolai epidemici. Per questo, è molto importante, non accelerare le riaperture. In caso contrario la seconda ondata, invece di averla più avanti, rischiamo di subirla prima dell’estate”.