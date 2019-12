Tragedia lungo strada statale 212 “della Val Fortore” nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 dicembre. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Riccia (km 55,200), a causa di un incidente. Il traffico è stato temporaneamente deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Per cause in corso di accertamento, un’auto e un camion, si sono scontrati causando il decesso di una persona e il ferimento di un’altra. Sul posto personale Anas, sanitari del 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri di Riccia.