Problemi di riscaldamento nella Scuola Primaria “M.Cima”, l’Amministrazione Comunale risponde alla polemica sollevata dal Gruppo “Amici di Beppe Grillo”.

In merito alla polemica circa il malfunzionamento dei riscaldamenti nella Scuola Primaria M.Cima sollevata qualche giorno fa dal Gruppo di Riccia “Amici di Beppe Grillo”, L’Amministrazione Comunale intende fare alcune precisazioni:

“Stiamo assistendo – ha dichiarato il Sindaco Pietro Testa – ad una serie di attacchi strumentali riguardanti i problemi di riscaldamento che si sarebbero verificati nella Scuola Primaria M.Cima. Dico questo perché, contrariamente a quanto affermato nella nota ad opera del Gruppo “Amici di Beppe Grillo”, in qualità di Amministrazione comunale, ci siamo prontamente attivati per risolvere “l’imprevisto” verificatosi qualche giorno fa e ad oggi la situazione è assolutamente sotto controllo.

Nell’interesse dei nostri bambini e di tutti i dipendenti della scuola, abbiamo sempre cercato di garantire il servizio di riscaldamento nei tempi e nelle forme più adeguate ed anche in questa situazione assolutamente “straordinaria” ciò è stato puntualmente fatto, intervenendo celermente. In ragione di ciò, abbiamo disposto l’innalzamento della temperatura e l’accensione della caldaia nelle ore notturne in modo che la mattina gli ambienti scolastici siano più caldi.

Voglio ricordare, inoltre, a tutti i cittadini che è già stato chiesto un finanziamento per la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento e dei serramenti, al fine di migliorare non solo l’efficienza energetica del plesso ma anche e soprattutto rendere sempre più confortevole la permanenza dei bambini nella struttura scolastica. Tutto ciò a sottolineare la grande attenzione e la costante volontà di intervenire dell’Amministrazione.”