Lanciarono un’ancora in ghisa, dal peso di 8 chili, sulla folla sottostante. Per tale motivo i Carabinieri di Riccia e della compagnia di Campobasso hanno denunciato due uomini, un salernitano e un molisano, per getto pericoloso di cose e violenza privata.

I due, non paghi di aver scagliato sulla folla sottostante un pesante oggetto metallico, hanno poi aggredito un residente che li aveva redarguiti cercando di farli smettere dal loro gioco idiota e pericoloso.

L’uomo venne aggredito e minacciato ripetutamente. Il tutto è avvenuto la scorsa estate in occasione dalla festa dell’uva, tradizionale appuntamento estivo a Riccia. Le immagini della videosorveglianza e le testimonianze dei presenti hanno permesso di identificare i responsabili e di denunciarli alla competente Procura della Repubblica di Campobasso.