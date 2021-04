Il Palazzo comunale, rende noto, che la Giunta regionale del Molise ha ratificato i criteri e il regolamento per l’assegnazione delle borse di studio finanziate dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) per gli allievi iscritti agli istituti di scuola superiore nell’anno scolastico 2020/2021.

Il beneficio economico è rivolto ai nuclei famigliari che hanno un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore ai 10.632,94 euro.

Il sussidio è concesso per l’acquisto di volumi, modalità per il trasporto, per l’accesso ai beni ed ai servizi culturali e per ostacolare la dispersione scolastica.

Per la richiesta della sovvenzione del valore minimo di 200,00 euro , si può presentare presso il Comune di Riccia entro il 26 aprile c.a, pena l’estromissione dell’accredito.

Il modulo per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo è disponibile sul sito web della Casa municipale (www.comune.riccia.cb.it) o presso l’ufficio dei servizi sociali. Il predetto schema dovrà essere accompagnato dall’attestazione ISEE, dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità e dalla copia del codice fiscale dello scolaro.

Le interpellanze dovranno essere inoltrate tramite PEC (Posta Elettronica Certificato) all’indirizzo: comune.ricciacb@legalmail.it oppure consegnate a mano all’ufficio protocollo.

La Regione Molise, dopo aver esaminato tutte le richieste pervenute, stilerà la graduatoria per l’attribuzione del tributo.