Ha destato molto scalpore e indignazione nella popolazione riccese l’atto vandalico compiuto nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, ai danni della bacheca sita in Piazza Umberto I. Scattate immediatamente le indagini da parte dei militari della stazione locale dei Carabinieri che, in pochi giorni, hanno portato all’individuazione dei responsabili, grazie alle immagini acquisite dalle telecamere di sorveglianza che, dallo scorso Gennaio, sono state installate nei punti più sensibili del paese.

Fondamentale, dunque, per la risoluzione del caso, il sistema di videosorveglianza che, non solo ricopre un ruolo essenziale in materia di sicurezza ma anche un importante mezzo di supporto per le Forze dell’Ordine nella loro azione di controllo del territorio e nella prevenzione dei reati.

“Il sistema di videosorveglianza funziona bene – ha affermato il Sindaco Pietro Testa – e anche questo episodio lo dimostra. Una maggiore sorveglianza sicuramente aumenta il senso di sicurezza dei cittadini e rappresenta un valido deterrente contro atti di vandalismo. Voglio, però, soprattutto ringraziare le Forze dell’Ordine per la loro efficienza e faccio appello – conclude il Primo Cittadino – al senso civico di tutti affinchè questi episodi non accadano più.”