SCUOLE PRIMARIE APERTE DA DOMANI (giovedì 7 gennaio 2021).

I TAMPONI effettuati ieri presso il TESTA e il PILLA (in totale circa 400) sono risultati TUTTI NEGATIVI. Costituiscono un campione fortemente rappresentativo della situazione nelle scuole cittadine dopo la pausa per le festività natalizie, sicuramente un elemento di valutazione ulteriore, di cui nessun altro Comune può disporre. Nella giornata di domani saranno pronti i referti per ognuno.

Gli ATTUALMENTE POSITIVI a Venafro, tenuto conto delle comunicazioni ASREM e di quelle dei laboratori privati (in ottemperanza all’ordinanza sindacale del 14 novembre), sono 35.

Avvalendomi della facoltà attribuitami con l’ordinanza regionale di ieri, sto per adottare ordinanza di

APERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE DA DOMANI.

La scuola dell’INFANZIA sarà parimenti aperta (l’ordinanza regionale non ne prevede la chiusura). Le MEDIE resteranno chiuse fino al 17 (su questo l’ordinanza regionale non consente deroghe). Le SUPERIORI riapriranno lunedì 11 per disposizione del Governo.

SCREENING COVID-19 NELLE SCUOLE

Alunni e personale del GIORDANO effettueranno i tamponi sabato 9 a partire dalle ore 14 presso la palestra di via Maiella (seguirà comunicazione sullo scaglionamento orario).

Personale e alunni del TESTA e del PILLA che dovessero ripensarci e decidere di effettuare il tampone, avranno tempo fino al 16 gennaio, inviando al Comune il modulo di prenotazione già a disposizione.

PER TUTTI resta la raccomandazione a COLLABORARE, continuando a osservare tutte le PRECAUZIONI previste per evitare ogni rischio di diffusione del contagio.