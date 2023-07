In questo fine settimana, Venafro è stata teatro di due grandi eventi: La Notte della Poesia e il concerto di Geolier.

Due eventi molto diversi quanto a tipologia, storia, modalità organizzativa, cornice di svolgimento e pubblico. Tuttavia, il sindaco Alfredo Ricci, entusiasta per l’ottima riuscita degli stessi, vuole porre l’attenzione e valorizzare alcune caratteristiche comuni a questi due eventi così diversi.

“In entrambi i casi – sottolinea il primo cittadino – abbiamo avuto manifestazioni artistiche di livello importante, sia pure molto diverse tra loro, perché, da un lato, con la 6^ edizione della Notte della Poesia abbiamo assaporato la cultura, come molti di noi la intendiamo, fatta di emozioni autentiche che estasiano il cuore e la mente, accompagnate anche da un contesto scenografico, quello di piazzetta Annunziata, molto caratteristico, il tutto frutto di una delle tante intuizioni avute anni fa da Francesco Giampietri, a cui, non a caso, la serata è stata dedicata; dall’altro, il concerto di Geolier è stata una grande scommessa vinta dagli organizzatori, quella di puntare su grandi eventi di massa, che ha portato in scena un genere musicale che probabilmente non tutti possono cogliere, ma che appassiona in tanti e per questo attira numeri enormi di persone, soprattutto tra i giovanissimi”.

“L’altra caratteristica – continua Ricci – è che per entrambe le manifestazioni gli organizzatori hanno entusiasmato e coinvolto i rispettivi pubblici e hanno portato in città artisti di primo livello negli ambiti di riferimento e tanti appassionati, portando Venafro all’attenzione di contesti e stampa nazionale. Per questo voglio fare i complimenti agli organizzatori dei due eventi, che si sono spesi in maniera instancabile e che con piacere abbiamo aiutato ad affrontare e risolvere le piccole e grandi difficoltà che inevitabilmente accompagnano spettacoli di tale portata, voglio ringraziarli per l’opportunità che hanno dato alla nostra città e ribadire che l’Amministrazione Comunale, come lo è stata in questa occasione, anche per il futuro, sarà vicina a queste manifestazioni e sosterrà ancora, per quanto possibile, chi vorrà organizzarle”.