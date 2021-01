Medico “storico”, più volte amministratore comunale, animatore di tante iniziative nella comunità civile, insomma venafrano a tutto tondo. Lascia un vuoto incolmabile nei suoi familiari, nella moglie e nei figli, nelle amate sorelle, nei nipoti e cugini e in tutti coloro che lo hanno conosciuto, frequentato e stimato.

A tutti le condoglianze più sentite mie personali e dell’intera Amministrazione Comunale.

In ogni ambito – professionale, politico, sociale – l’impegno del dott. Scarabeo si è sempre caratterizzato per la gioia emozionata della ricerca, l’indomita sete di conoscenza, la capacità instancabile di proporre nuovi orizzonti aggiornati ai tempi mutati.

Non ha mai conosciuto il riposo o la pensione, e ha affrontato ogni fase della sua vita con la freschezza e l’entusiasmo di un ragazzino, ma avendo tanta esperienza, che era pronto sempre a mettere generosamente a disposizione di tutti. Il suo esempio di cittadino impegnato resta patrimonio della nostra Città, tanto più in questo difficile momento e per le circostanze in cui è venuto a mancare.

Per l’estremo saluto, date le circostanze, tenuto conto che oltre tutto vigono le limitazioni della zona rossa, NON È PREVISTO IL FUNERALE; ci sarà soltanto una benedizione, che il Parroco impartirà al feretro alla presenza esclusivamente dei soli più stretti familiari diretti.

I tanti ricordi che ognuno di noi ha del dott. Scarabeo – e io ne ho tanti, privati prima ancora che pubblici – sono il modo migliore per commemorarlo, unitamente alla preghiera.

La terra ti sia lieve, riposa in pace.