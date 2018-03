Contatta online un 60enne residente in basso Molise per proporgli un rapporto sessuale e lo ricatta per avere 100 euro, arrestato un 25enne termolese.

“O mi dai 100 euro o spiffero tutto a tua moglie e ai tuoi figli”. Il 60enne, preoccupato e spaventato dalle conseguenze della richiesta, ha deciso di raccontare tutto agli uomini dell’Arma, che hanno organizzato una trappola per incastrare il giovane estorsore. I Carabinieri sono intervenuti proprio nel momento della cessione del denaro facendo scattare le manette.