Dal 1° luglio riapre i battenti la via Matris, il meraviglioso percorso pedonale naturalistico che circonda la collina Monforte, con ingresso da viale Fratelli Pistilli Sipio fino al piazzale del Castello.

“Nelle ultime settimane, per il tramite della Sea, l’amministrazione ha provveduto ad una operazione di restyling del sito, con sfalcio e potatura della vegetazione, – ha fatto sapere l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella – ripristino delle staccionate, pulizia delle pareti imbrattate, rimozione dei tanti rifiuti purtroppo abbandonati da frequentatori poco rispettosi.”

Dopo vari anni di chiusura della zona, decisa in seguito al distaccamento di alcune parti di roccia, sarà quindi nuovamente possibile godere in tutta sicurezza della passeggiata, con l’unica restrizione di restare all’interno del percorso mattonato senza inoltrarsi in sentieri “fuori pista”.

Per garantire la sicurezza del visitatore, è stata all’uopo predisposta ed installata un’apposita segnaletica nei punti di ingresso e di maggiore visibilità.