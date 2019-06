Il Comune di Roccamandolfi informa, che a partire dal prossimo week-end del 15 e 16 giugno il rifugio di “Guado la Melfa” riaprirà i battenti ritornando pienamente operativo.

Il rifugio, fanno sapere dall’amministrazione comunale, vuole essere una struttura ricettiva ed un importante punto di riferimento per tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata in tranquillità, ma anche per passanti, escursionisti o semplici amanti della montagna. L’Obiettivo vuole essere quello di attrarre tutti coloro che amano un turismo di “nicchia” in un ambiente familiare ed ancora incontaminato dal punto di vista naturalistico-ambientale.

Il rifugio sarà aperto con formula week-end (sabato e domenica) ed offrirà servizio bar, piatti freddi e taglieri, eliminando completamente l’uso della plastica nel massimo rispetto dell’ambiente. Per servizio ristorazione, invece, è gradita la prenotazione. Per informazioni: [email protected]; Tel: 0865/814521; 3487390592.