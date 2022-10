Campobasso, 27 ottobre 2022 – Riapre oggi al pubblico con una veste rinnovata il Famila Superstore di Campobasso, punto vendita del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader nella distribuzione moderna con oltre 500 punti vendita nel Mezzogiorno. La ristrutturazione, per un investimento di oltre 4,5 milioni di euro e 43 occupati (di cui 10 nuove assunzioni) rientra nel piano industriale 2022-2024 da oltre 50 milioni di euro, con otto nuove aperture di superstore, dodici ammodernamenti, una piattaforma logistica e 300 nuove assunzioni.

Il superstore, ubicato in Via San Giovanni dei Gelsi, è stato rinnovato e adeguato agli altri Famila del Gruppo seguendo i dettami della sostenibilità ambientale con un impianto fotovoltaico che contribuirà a soddisfare il fabbisogno energetico del punto vendita, dimezzato grazie all’uso di banchi frigo chiusi, per diminuirne il consumo e ad alta efficienza energetica, oltre all’utilizzo di insegne e luci a led; a completare la ristrutturazione in ottica green anche infissi termici a risparmio energetico ed isolamento acustico.

«Continua il percorso di ammodernamento dei nostri punti vendita – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark – sempre più orientato verso la sostenibilità ambientale che, in questo momento di crisi energetica, dovrebbe rappresentare una priorità per tutti. E, allo stesso tempo, portiamo avanti l’impegno verso i nostri clienti, con l’offerta di una spesa di qualità e servizi sempre più attenti alle loro esigenze. Il nostro obiettivo è quello di assorbire quanto più possibile i rincari difendendo il potere di acquisto delle famiglie; non a caso i Famila Superstore, insieme ai Dok, sono stati indicati dalla testata Altroconsumo come i supermercati più economici a livello nazionale nella spesa mista».

La nuova struttura di oltre 1.300 metri quadri di superficie, presenta ambienti interni spaziosi e un parcheggio per 63 posti auto dotato anche di rastrelliere per biciclette; a disposizione dei clienti tutte le aree del fresco (gastronomia, panetteria, macelleria, pescheria, ortofrutta) con un’attenzione particolare ai prodotti biologici e del territorio e un servizio di prenotazione di piatti gastronomici pronti. Ad arricchire l’offerta una selezione di vini e birre pregiate (anche refrigerate) e uno spazio dedicato ad una vasta gamma di capsule, cialde, tisane e infusi. Ampio spazio, inoltre, è dedicato ai prodotti per vegetariani e vegani e ai prodotti proteici.

Il supermercato è dotato di casse veloci e automatiche e digital infopoint per consultare gli ingredienti dei preparati, verificare i prezzi e prenotare il proprio turno ai banchi assistiti; previste, inoltre, tutte le misure anti-contagio, con la sanificazione quotidiana ad ozono di ogni reparto. I clienti potranno ordinare la spesa online con consegna a domicilio, attraverso l’apposita app oppure telefonando al numero 348/ 0919291. Sul sito www.prenotaeritira.it sarà inoltre possibile acquistare piccoli elettrodomestici, casalinghi e oggetti per il tempo libero da ritirare e pagare nel punto vendita senza spese di spedizione.