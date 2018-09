Da Alfredo Ricci, Sindaco di Venafro, riceviamo il comunicato che segue circa la riapertura delle scuole pubbliche a Venafro, che a detta dell’amministratore rappresentano un fiore all’occhiello della città e lasciano ben sperare in prospettiva futura:

<La riapertura delle scuole segna un momento importante per la vita cittadina e, come tale, coinvolge fortemente anche l’Amministrazione. Insieme al Presidente del Consiglio Comunale Antonella Cernera, ho visitato le scuole di Venafro per portare il saluto dell’Amministrazione e l’augurio per il nuovo anno scolastico ai nostri ragazzi e, con loro, ai Presidi, agli insegnanti, ai collaboratori, ai genitori.

L’anno scolastico inizia senza criticità. Nei giorni immediatamente successivi al sisma che lo scorso mese ha interessato il basso Molise, ho disposto controlli negli edifici scolastici per verificare se vi fossero state conseguenze che rendessero necessari provvedimenti a tutela della sicurezza dei ragazzi e di tutti gli operatori scolastici.

L’ufficio tecnico comunale, coadiuvato all’occorrenza anche da un ingegnere strutturista, mi ha relazionato circa l’assenza di criticità, così consentendo la regolare ripresa dell’attività didattica. Inoltre, nelle ultime settimane gli edifici scolastici cittadini sono stati un cantiere aperto, con piccoli e grandi interventi di riparazioni, manutenzioni straordinarie, rifacimenti, con lo scopo precipuo di garantire ambienti sicuri e fruibili ai nostri ragazzi. In particolare, sono proseguiti gli interventi di sistemazione esterna dei plessi Testa e Camelot, già iniziati alcuni mesi fa, e che saranno ulteriormente completati nelle prossime settimane.

Tra l’altro, è stata finalmente sostituita la vecchia recinzione del Camelot, che garantisce decoro e sicurezza. Inoltre, presso il Pilla è stata realizzata una nuova aula e si è provveduto ad eseguire alcuni interventi di ripristino, che non si erano potuti realizzare in concomitanza con la presenza degli alunni in classe. Particolarmente emozionante è stato per me visitare, accompagnato anche dal Consigliere Aurelio Elcino, il nuovo plesso scolastico di Ceppagna che ha ufficialmente aperto alle attività didattiche della scuola dell’infanzia del Pilla.

Negli anni scorsi, come delegato alla scuola avevo seguito l’intervento di adeguamento sismico di quello stabile. Oggi ho potuto vedere quegli ambienti rivitalizzati dalla presenza di tanti bimbi. L’inizio del nuovo anno scolastico si accompagna anche al regolare avvio della mensa scolastica, che, sentite le scuole, si è deciso di far partire già da lunedì. Anche quest’anno lasceremo invariate le tariffe degli anni passati, confermando, peraltro, la scelta strategica dell’esenzione per le famiglie in situazioni di disagio economico.

Allo stesso modo, restano confermate le tariffe del servizio di trasposto scolastico. In più, il trasporto scolastico sarà garantito, nei limiti del possibile, anche ai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia di Ceppagna. Sulle scuole sono in programma tante iniziative che saranno attuate nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Resta prioritario per la nostra Amministrazione l’impegno per gli edifici scolastici, in primis via Maiella e, quindi, l’area oggi occupata da Camelot>.

di Tonino Atella