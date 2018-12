Con l’avvio della stagione sciistica 2018-2019 è stato riaperto il posto fisso stagionale dei Carabinieri nella località turistica di Campitello Matese, frazione di San Massimo (Campobasso). È costituito da personale specializzato che ha in dotazione speciali mezzi per attività fuoristrada e di montagna. I compiti prevalenti sono quelli di garantire ordine e sicurezza pubblica, attività di vigilanza e soccorso piste, nonché servizi mirati alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere. I servizi nella zona di Campitello Matese saranno inoltre garantiti dai militari della Compagnia di Bojano. (Ansa)