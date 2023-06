Giornata difficile nei collegamenti Molise/Lazio causa un autoarticolato di traverso nella galleria Nunziata Lunga

Traffico deviato verso la Campania. Nel tardi pomeriggio riaperta la galleria e ripristinata regolarità nei collegamenti stradali interregionali

Un autoarticolato, per cause in corso di accertamento, nella mattinata di ieri aveva sbandato mettendosi di traverso all’interno della galleria Nunziata Lunga che collega Molise dell’ovest con Campania e Lazio. Conseguentemente galleria impercorribile e chiusa, traffico proveniente da Lazio e Campania deviato verso Vairano Scalo nel Casertano prima di entrare in Molise. Viceversa traffico da Venafro deviato verso la Campania prima di accedere nel Lazio. Inconvenienti e disagi quindi di non poco conto per i collegamenti su gomma tra Molise, Campania e Lazio con tempi di percorrenza allungatisi notevolmente e conseguenti problemi per automobilisti ed autotrenisti in genere. Nella prima serata di ieri comunque l’autoarticolato è stato rimosso dalla Nunziata Lunga, la galleria liberata ed il traffico ha potuto scorrervi regolarmente all’interno in entrambi i sensi di marcia, ripristinando così la regolarità nei collegamenti stradali interregionali.