Gli agenti della Polizia Stradale di Isernia e quelli della Polizia Municipale di Cantalupo nel Sannio, nell’ambito di un’attività coordinata di prevenzione e controllo del territorio, hanno di Cantalupo, dove, hanno effettuato un servizio congiunto nei pressi del bivio di Cantalupo nel Sannio, finalizzato all’individuazione dei veicoli privi della copertura assicurativa obbligatoria e della revisione periodica.

Oltre 900 i veicoli transitati nel corso della mattinata, in aumento rispetto al normale traffico veicolare dato il periodo estivo, 150 dei quali sono stati controllati dagli operatori di Polizia. Gli agenti hanno riscontrato che 10 autovetture non erano state sottoposte alla revisione periodica e 2 erano prive della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.