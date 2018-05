Riceviamo e pubblichiamo

Delegazioni del Molise costituite da cittadini, operatori economici, amministratori e volontari della Rete dei Comitati e delle Associazioni di tutela ambientale e dell’Associazione Giuseppe Tedeschi, si sono uniti ieri, giovedì 3 maggio, alla doppia manifestazione promossa a Benevento e Napoli per dire No alla discarica dei rifiuti di SASSINORO a poche centinaia di metri dal confine con Sepino e con la nostra Regione.

E’ stato attivato un doppio sit-in che ha coinvolto la Provincia di Benevento e la Regione Campania con un volantinaggio ed una pressione tesa a far ridiscutere l’autorizzazione rilasciata per costruire un impianto di trattamento rifiuti per 22 mila tonnellate annue a poca distanza dal fiume Tammaro e dal Parco del Matese.

I volontari dell’Associazione Giuseppe Tedeschi hanno partecipato a Napoli alla manifestazione che si è svolta in concomitanza con la seduta della Commissione Ambiente della Regione Campania chiamata a verificare le procedure per il rilascio dell’autorizzazione su Sassinoro.

Al termine della giornata di lotta il Presidente della Commissione Ambiente ha comunicato di voler approfondire la questione mostrando attenzione su una vicenda molto delicata e che richiede il massimo impegno istituzionale anche della Regione Molise e del Ministero dell’Ambiente per orientarsi verso una soluzione positiva.

Anche su Benevento è stato possibile acquisire un’apertura da parte dell’Amministrazione Provinciale che sarà comunicata formalmente dal Comitato per il rispetto del territorio di Sassinoro.

Un doppio presidio che ha confermato l’opposizione dei cittadini all’installazione dell’impianto di rifiuti nella Valle del Tammaro e che pur se lentamente è riuscito a suscitare prime attenzioni agli Organi Istituzionali preposti richiamandoli a riflettere in termini supplementari sulla problematica.

P/La Rete dei Comitati di Tutela

Ambientale di Campania e Molise

Associazione Padre G. Tedeschi – ONLUS

Anna Spina