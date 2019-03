Ad annunciarlo con un post su Facebook il Consigliere comunale Nicola Moscato che scrive

“Ieri mattina sono iniziati i lavori in Villa Comunale in base al progetto già presentato negli scorsi mesi durante una conferenza stampa al Comune. Si interverrà sul laghetto, sulla sostituzione del vespasiano alle spalle, sulle zone verdi e sull’installazione di diverse telecamere. Sempre durante la prossima settimana verranno consegnati anche i lavori riguardanti la zona del parco giochi della suddetta villa e di quello sito in località S.Lazzaro”.

Nella conferenza stampa, del 29 Agosto 2018, l’assessore Chiacchiari ha illustrato i dettagli del progetto di riqualificazione della villa.

“La spesa impegnata per il restyling della villa è di 190.000 euro, i lavori dovrebbero durare circa due mesi. Gli interventi più significativi riguarderanno il laghetto, che sarà dotato d’un impianto di riciclo dell’acqua e d’un casotto per le oche. La depurazione delle acque e la pulizia del sito sono da sempre le problematiche maggiori, giacché, allo stato attuale, occorre provvedere periodicamente anche cinque o sei volte in un anno, con costi che superano i 10mila euro. Pertanto, il nuovo impianto di depurazione risolverà tale questione.

I bagni pubblici saranno autopulenti e installeremo delle telecamere esterne di controllo. L’area giochi sarà dotata di tappetino antitrauma e verrà arricchita con nuove strutture ludiche, mentre quelle già presenti saranno oggetto di manutenzione; inoltre aggiungeremo un’altalena per disabili. Altre opere di riqualificazione riguarderanno il verde, con interventi relativi alle fioriere, ai prati e agli alberi”.

Finalmente una buona notizia per gli isernini. Ora è auspicabile che tutto proceda senza intoppi e che si rispettino i tempi per la fine dei lavori. Prossimo obiettivo l’inizio dei lavori per la costruzione della nuova piscina comunale, attendiamo notizie in merito.