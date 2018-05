Resto al Sud è l’incentivo dedicato ai giovani tra i 18 e i 36 anni residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia che vogliono creare attività imprenditoriali, che non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non siano titolari di altre imprese attive e che non abbiano beneficiato di altre agevolazioni negli ultimi tre anni.