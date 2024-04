di T.A.

RESTAURO CONSERVATIVO PER IL “GUERRIERO SANNITA” DI PIETRABBONDANTE, STATUA BRONZEA IMPONENTE DEL 1922

Restauro per un colosso artistico del Molise. Trattasi del “Guerriero Sannita” di Pietrabbondante (tre metri di altezza ed otto quintali di peso, statua bronzea del 1922), appena spostata dai Vigili del Fuoco di Isernia dall’esterno dei locali scolastici del Comune molisano, chiusi da anni in quanto pericolanti. L’imponente statua verrà adesso restaurata con intervento conservativo prima della sua ricollocazione in nuovi ambienti espositivi nello stesso Comune molisano.