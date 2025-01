di Redazione

Il termine ultimo per presentare la domanda è il 18 febbraio 2025. tramite la piattaforma: https://domandaonline. serviziocivile.it

Aimac – Favo offre la possibilità a 4 giovani di svolgere il servizio Civile presso il “Punto di Accoglienza e Informazione” al Responsible Research Hospital di Campobasso. In virtù di una convenzione stipulata con l’Ospedale, l’Associazione ha attivato questo servizio, che vede come principali protagonisti i ragazzi tra i tra i 18 e i 28 anni (29 anni non compiuti), che potranno partecipare al progetto inoltrando domanda tramite la piattaforma: https://domandaonline.serviziocivile.it

I volontari saranno impegnati in attività di ascolto ed accoglienza, offrendo sostegno e vicinanza ai degenti dell’Ospedale. Verranno anche formati per offrire informazioni ai pazienti sulle misure di sostegno in caso di malattia.

Dati del progetto:

Nome Progetto: Informacancro 2025

Ente Promotore: F.A.V.O. FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN ONCOLOGIA

Codice sede: 211070

Codice progetto: PTXSU0004324011516NXTX

ll Servizio civile dura 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali (dal lunedì al venerdì per 5 ore al giorno) e un rimborso mensile di 507,33 euro. La scadenza per la presentazione delle domande è il 18 febbraio 2025, alle ore 14.00. Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it, raggiungibile anche dal internet del Dipartimento https://www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it