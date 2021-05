RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Ci mettiamo in fila con i nostri striscioni aspettando l’arrivo del generale; un gruppo di alpini di fianco a noi aspetta anch’esso in fila per fare la riverenza al grande capo.

Ad un certo punto uno di questi alpini si stacca dal gruppo e viene verso di noi con tono minaccioso chiedendoci cosa mai c’entrassimo noi e la nostra protesta in quel contesto ( boo… chissà…forse in rappresentanza dei quasi 500 morti per covid in Molise??? )

Arriva il generale con il suo seguito, si trattengono all’interno forse 15 minuti o poco più; all’uscita il generale dedica 10 minuti alla stampa locale dopodiché si rimette in auto e va via.

Rimane Toma con il fido Tiberio che gli guarda le spalle, scambia qualche battuta con i giornalisti dopodiché passa a salutare gli alpini con cui si intrattiene (forse sperava tirassero fuori qualche bottiglia di grappa e intonassero qualche bel coro): di sicuro meno fastidiosi di noi!

Il sindaco Gravina ci passa davanti ignorandoci…

il presidente del Comitato lo incalza dicendo “signor sindaco ci siamo anche noi, non se ne dimentichi” Lui si ferma e quasi scocciato ci chiede “che volete?”

Risposta: “Ci piacerebbe non essere sempre ignorati da lei”

Lui, con fare quasi stizzito, risponde -“ah”- poi si gira e se ne va.

Gli unici a metterci la faccia e ad avvicinarsi sono stati mister Cefaratti e lady Calenda; incalzati dalle nostre domande, educatamente hanno risposto, anche se il senso delle loro risposte è stato “non è colpa della politica”…

Beh, pur non condividendo questo loro metro di giudizio, li ringraziamo quantomeno per averci lavato la faccia.

Anche qualche anima buona di giornalista si è ricordato della nostra presenza, pur sapendo che la maggioranza della stampa locale è imbavagliata.

La nostra presenza non voleva essere una protesta, più che altro serviva da monito e promemoria per chiunque possa pensare che ci siamo arresi.

NO, non ci siamo arresi!

Aspettiamo fiduciosi che la procura si svegli dal letargo, in cui sembra essere caduta!

I nostri morti non ce li siamo dimenticati e non riposeranno in pace finché non si farà luce su ciò che è successo a loro!!

E questo è quanto…

Nadia Perrella

P.S. Il generale nemmeno li ha salutati gli alpini presenti!!