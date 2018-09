Prenderà il via domenica 14 ottobre il campionato di serie C2 di rugby che vedrà, tra le otto squadre protagoniste, anche la compagine campobassana degli Hammers.

In questo fine settimana il Comitato Campano ha provveduto a stilare il calendario ufficiale degli incontri per la stagione 2018/19. Per gli Hammers Rugby Campobasso nella prima giornata, fissata come detto per il 14 ottobre, ci sarà l’esordio in casa contro i granata della Zona Orientale Salerno.

L’incontro che si disputerà sul terreno dell’ex Romagnoli, prenderà il via alle ore 15.30, mentre dal turno successivo, ovvero quello di domenica 28 ottobre che vedrà i campobassani impegnati sempre in casa ma contro i Draghi di Telese, le gare del campionato di serie C2 si giocheranno alle 14.30 fino al 31 marzo, ultima giornata del campionato che i ragazzi di Sommella si ritroveranno a disputare ad Angri, quando torneranno a giocarsi alle 15.30.

La prima gara in trasferta nel girone d’andata gli Hammers la disputeranno alla terza giornata a Caserta, contro lo Spartacus, il 4 novembre, mentre alla quarta giornata, il 18 novembre, dovranno viaggiare alla volta di Battipaglia prima di poter tornare a giocare il 2 dicembre, per la quinta giornata d’andata, tra le mura amiche contro la formazione cadetta della Partenope.

Sarà un mese di dicembre bello intenso per la C2 con altre sue giornate in calendario, quella del 9 (con gli Hammers in trasferta ad Avellino) e quella del 16 ( con gli Hammers in casa contro Angri) prima della sosta per le festività natalizie che combacerà con la fine del girone di andata.

Una corsa verso il salto di categoria che inizierà nel fine settimana del 14 ottobre, per concludersi dopo cinquantasei gare con il verdetto del turno conclusivo di domenica 31 marzo. Classica formula del girone all’italiana per le otto compagini, che si affronteranno in gare di andata e ritorno, programmate su quattordici turni complessivi. Si giocherà dunque per sei mesi, con le canoniche pause del calendario in autunno ed in inverno dovute agli impegni casalinghi della nazionale.

Un campionato che si preannuncia avvincente date le numerose novità delle compagini iscritte: ben quattro infatti le debuttanti assolute quest’anno, dunque la metà delle partecipanti al torneo. L’Avellino Rugby rappresenterà l’Irpinia, il Battipaglia sposta il baricentro dei Club della provincia salernitana, i Draghi di Telese saranno gli unici sanniti in competizione e la Partenope rappresenterà Napoli con la sua formazione cadetta.

Quattro i Club confermati invece: i casertani dello Spartacus ed i salernitani della Zona Orientale e dell’Amatori Angri a cui si aggiungono per l’appunto gli Hammers di Campobasso.