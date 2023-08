di T.A.

Non è ancora del tutto spento e domato l’incendio sviluppatosi minacciosamente ieri sui pendii di Monte Cerino, meglio conosciuto come M. Santa Croce di Venafro. Nella giornata odierna infatti, causa residui di fuochi, uomini e mezzi proseguono la loro preziosa ed incessante azione per debellare totalmente il fuoco, che è di molto ridotto rispetto a ieri distruggendo tanto della vegetazione cresciuta meravigliosamente negli anni. Nella circostanza il fuoco sospinto dal vento si era anche avvicinato pericolosamente a talune abitazioni pedemontane dell’altura venafrana, anche se l’ acqua prelevata dai bacini consortili della pianura e quindi dal fiume Volturno, unitamente all’opera instancabile e preziosa di vigili del fuoco, protezione civile, forze dell’ordine e volontari, avevano tenuto sotto controllo la situazione scongiurando il peggio. Adesso si spera che nella giornata odierna si spenga del tutto l’incendio. Dopodiché ricerca precisa delle eventuali responsabilità, perché non si ripetano disastri ambientali simili.