Fittizie residenze e fittizie sedi societarie: i Carabinieri della Stazione di Rionero Sannitico, al termine di una laboriosa attività d’indagine, condotta mediante osservazioni sul posto, acquisizione di informazioni presso vari uffici, hanno denunciato un quarantenne ed un cinquantacinquenne originari dell’hinterland napoletano di cui uno già noto alle Forze dell’Ordine.

I due fissavano fittiziamente sin dal mese di maggio 2017 le rispettive residenze nel piccolo comune pentro, nello stesso indirizzo, presso un appartamento disabitato, sostenendo falsamente di esserne addirittura i proprietari, risiedendo, in realtà nell’hinterland napoletano, riuscendo così ad ottenere un indebito notevole risparmio di spesa, quantificabile complessivamente in circa 30mila euro sulle polizze assicurative degli oltre 30 veicoli, (alcuni dei quali mezzi pesanti) complessivamente posseduti, frodando, anche il Servizio Sanitario nazionale in ragione dei minori importi dovuti per il Molise rispetto alla Campania. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a smascherare altre simili situazioni.