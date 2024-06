di Redazione

Dopo l’illustrazione da parte del relatore, Roberto Di Pardo, che è anche Presidente della Prima Commissione permanente che ha istruito l’iniziativa legislativa esprimendovi parere favorevole, l’Assemblea ha esaminato e quindi approvato, con 12 voti favorevoli e 4 contrari, il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale concernente: “Abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021) e della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 9 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2022). Abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 19 settembre 2023, n. 4 (Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 17 “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2019” e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021”)”.

Prima della votazione, in sede di discussione generale e di dichiarazione di voto sul testo complessivo, sono intervenuti per esprimere le rispettive posizioni ed intenzioni i Consiglieri Greco, Fanelli, Di Pardo e dell’Assessore al Bilancio Cefaratti.

Il testo legislativo approvato dall’Assemblea -come spiegato nella relazione tecnica che sostiene la deliberazione di Giunta regionale nel varo del disegno di legge- dà attuazione alla sentenza n. 58 del 6 febbraio 2024 della Corte costituzionale che ha definito il giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021), promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.