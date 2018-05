Ieri, lunedì 14 maggio, il governatore Donato Toma ha varato la nuova Giunta regionale composta da cinque assessori. Ora, per effetto della sospensione prevista dalla nuova legge elettorale per i neo assessori, in Consiglio entrano i nuovi Consiglieri regionali per garantire la giusta rappresentanza ai partiti della maggioranza che ha vinto le elezioni.

Per Forza Italia sono stati nominati assessori Nicola Cavaliere e Roberto Di Baggio e pertanto, entrano in Consiglio Massimiliano Scarabeo e Nico Romagnuolo.

Per Orgoglio Molise è stato nominato assessore Vincenzo Cotugno, per questo al suo posto entra la prima dei non eletti Paola Matteo.

Aida Romagnuolo è stata eletta assessore per la Lega e, pertanto, entra in Consiglio al suo posto Domenico Ciccarella.

Infine Vincenzo Niro è stato eletto assessore per la lista Popolari Per L’Italia, per cui lascia lo scranno di Palazzo D’Aimmo ad Antonio Tedeschi.