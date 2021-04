di Giovanni Minicozzi

Un ulteriore indebitamento della Regione attraverso un mutuo da 40 milioni di euro .

La proposta è arrivata direttamente dalla giunta regionale con un emendamento presentato all’aula nel corso della discussione sul bilancio.

Tale emendamento però non riguarda la modifica del bilancio di previsione – come sarebbe stato logico e regolare – ma trattasi di un scollegato al bilancio stesso.

Un magheggio finalizzato ad ingannare i molisani e a dribblare la normativa in vigore poiché manca il parere dei revisori dei conti e la Regione non ha alcuna possibilità di contrarre altri mutui considerata l’attuale condizione di forte indebitamento che ammonta a circa 700 milionidi euro.

Per altro Donato Toma dopo aver scaricato tutte le responsabilità sui suoi predecessori circa i debiti accumulati si contraddice in modo eclatante e propone un nuovo mutuo da 40 milioni senza specificare a quali impegni di spesa sono destinati.

Su questi aspetti i rappresentanti del PD Michela Fanelli e Vittorino Facciolla hanno presentato una pregiudiziale bocciata però con i voti dei soliti 11 consiglieri di maggioranza, grazie alla presenza della neo assessora Filomena Calenda a suo dire febbricitante, costretta a misurare la temperatura corporea e a sottoporsi a tampone risultato, dice lei, negativo. Una situazione paradossale rispetto alle misure anti Covid che solo in Molise può succedere.

Ma non è tutto poiché l’emendamento sul mutuo, che allego, prevede di fatto pieni poteri decisionali al presidente della Regione nell’individuare la destinazione dei 40 milioni di euro senza alcun coinvolgimento del consiglio regionale e senza un elenco allegato, come prevede la legge, sulle opere da finanziare.

Anche l’ex governatore Michele Iorio non le manda a dire, accusa Toma di incoerenza e annuncia un sub-emendamento finalizzato a coinvolgere il consiglio sulla scelta delle priorità negli investimenti.

L’inganno inaccettabile e la furbata appaiono evidenti nella distribuzione dei 40 milioni per i prossimi tre anni, come previsto dall’emendamento proposto dall’esecutivo regionale:

– 1 milione per l’anno in corso;

– 20 milioni i per il 2022;

– 19 milioni per il 2023.

È più che verosimile, come ha fatto notare Andrea Greco, “che il mutuo verrà impegnato a ridosso della prossima campagna elettorale per finanziare spese di natura clientelari”.

Da segnalare, infine, la presa per i fondelli contenuta in un emendamento della maggioranza in chiave anti grillini, si dice proposto dall’assessore Quintino Pallante, circa la riduzione dei costi della politica:

” Su base volontaria è ammessa la riduzione del 50% delle indennità dei consiglieri regionali”, così recita la proposta.

Una vera e propria barzelletta che la maggioranza e l’esponente di Fratelli d’Italia potevano tranquillamente risparmiarci.