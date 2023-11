Di Redazione

Il Presidente Roberti ha firmato il decreto di nomina a Sottosegretario alla Presidenza della Giunta per il Consigliere Regionale Vincenzo Niro. Il Segretario dei Popolari per l’Italia. l’ha spuntata nella “sfida” con l’altro aspirante, il Consigliere Roberto Di Baggio. Tra i compiti del Sottosegretario c’è quello di partecipare alle sedute di Giunta, pur non facendone parte e senza diritto di voto, rappresentare il presidente della Giunta, su sua delega espressa, nelle riunioni istituzionali ed operative inerenti anche ad attività di rilevanza esterna, rispondere, su delega del presidente della Giunta, ad interrogazioni dinanzi al Consiglio regionale.