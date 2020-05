Toma ha sciolto le riserve per quanto concerne la formazione della nuova Giunta regionale: riconfermati Nicola Cavaliere, Vincenzo Cotugno, Roberto Di Baggio e Vincenzo Niro. Assessori che ricopriranno anche il ruolo di consiglieri regionali, in virtù della cancellazione dell’istituto della surroga dalla legge elettorale regionale. C’è anche Maurizio Tiberio nella squadra voluta dal governatore, infatti, il suo fedelissimo, ricoprirà il ruolo di quinto assessore esterno al posto di Luigi Mazzuto in quota Lega. Domani, però, il governatore formalizzerà le dimissioni di Maurizio Tiberio che sono state già presentate. Dunque, sarà Giunta a quattro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 37 DEL 03-05-2020

OGGETTO: COMPOSIZIONE GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l’art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTI gli articoli 33, 34 e 35 dello Statuto Regionale;

PRESO ATTO dell’avvenuta proclamazione da parte del Presidente dell’Ufficio Centrale regionale degli eletti alla carica di Consigliere regionale, avvenuta il giorno 10 maggio 2018, relativamente alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise del 22 aprile 2018

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20, recante “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO il DPGR N. 36 DEL 20-04-2020

RITENUTO di nominare gli altri componenti della Giunta regionale;

DECRETA

Articolo 1

– di nominare componenti della Giunta regionale del Molise i sigg. :

Cavaliere Nicola- Consigliere regionale del Molise ;

Cotugno Vincenzo – Consigliere regionale del Molise;

Di Baggio Roberto – Consigliere regionale del Molise;

Niro Vincenzo – Consigliere regionale del Molise.

Articolo 2

– di nominare Vicepresidente della Giunta regionale, Vincenzo Cotugno ;

Articolo 3

– Per l’effetto di quanto disposto agli art.1 e 2

del presente decreto la giunta regionale è così composta :

Vincenzo Cotugno – Vicepresidente

Nicola Cavaliere

Roberto Di Baggio

Vincenzo Niro

Maurizio Tiberio

Articolo 4

– di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo;

– di notificare il presente decreto al Presidente del Consiglio regionale per gli adempimenti consequenziali;

– di notificare il presente decreto ai soggetti interessati;

– di notificare il presente decreto al Servizio Risorse Umane- Dipartimento III – e al Servizio

risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale – Dipartimento II- della giunta regionale per gli adempimenti di competenza

– di pubblicare il presente atto sul sito Internet della regione Molise, in Albo Pretorio e sul Burm.